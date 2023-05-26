Еще одно лето без митингов

фото с сайта администрации Петербурга, июнь 2021 года

COVID-19 постепенно уходит в историю. Количество больных снижается. Люди в масках, а тем более в перчатках в общественных местах уже почти не встречаются. ВОЗ официально объявил о завершении пандемии. Но губернатор Петербурга Александр Беглов продолжает продлевать запреты на публичные мероприятия под предлогом борьбы с коронавирусом. Касаются эти ограничения не всех.

Александр Беглов продлил до конца лета действие постановления № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции". Оно действует с марта 2020 года, хотя сегодня о былых ограничениях в городе на первый взгляд мало что напоминает. По информации на четверг 25 мая, когда Беглов пролонгировал документ, в Петербурге за сутки коронавирусом заразились 104 человека. Это минимальный показатель с апреля 2020 года.

Для сравнения, месяц назад в регионе ежедневно регистрировали по 500-700 новых пациентов с COVID-19, а в марте суточный прирост больных ежедневно превышал тысячу человек. О наибольших показателях оперативный штаб по противодействию коронавирусу отчитывался в феврале 2022 года. Пик пришелся на 10 февраля - 22 070 новых пациентов.

Заметное снижение числа заражений ковидом весной 2023 года наблюдалось по всему миру. Страны снимали последние коронавирусные ограничения. А 5 мая Всемирная организация здравоохранения объявила, что пандемия COVID-19 завершена.

Беглов о предварительных победах над коронавирусом в Петербурге заявлял не раз. Например, в декабре он поблагодарил за успехи в борьбе с COVID-19 духовенство и лично митрополита Варсонофия, который устраивал противовирусные облеты города на вертолете с иконой в руках. В то же время, глава города подчеркивал, что вирус до конца не отступил и расслабляться не стоит.

Большинство коронавирусных ограничений в Петербурге давно сняты. В действующей редакции постановления № 121 осталось сравнительно немного положений. Например, в ней говорится о необходимости организациям и работающим с людьми предпринимателям иметь локальные нормативно-правовые акты, разработанные в соответствии с рекомендации Роспотребнадзором.

Продолжает действовать обязанность проводить дезинфекцию в ЗАГСах и других госучреждениях, а также в каршеринговых автомобилях. Беглов так и не разрешил курить кальян в заведениях общепита и других общественных местах. И, наконец, не соглашается разрешать проводить публичные мероприятия, за исключением культурно-массовых и спортивных.

Митинги, пикеты и демонстрации в Петербурге запрещены с марта 2020 года. Если ограничения на заполняемость футбольных стадионов или концертных залов в городе давно сняли, то за проведение одиночного пикета по-прежнему можно получить штраф. Протоколы, как правило, составляют по статье 8.6.1 (нарушение требований режима повышенной готовности) закона Петербурга об административных правонарушениях. Их рассматривают не суды, а чиновники комитета по вопросам законности. Собранные с нарушителей деньги идут в городскую казну.

За первую половину 2023 года такие протоколы выписывали неоднократно. Например, активист Александр Шахов получил его за одиночный пикет в поддержку политзаключенных на площади Искусств 17 мая. В тот же день было объявлено, что "Газпром арена" примет "масштабный музыкальный фестиваль" в честь 320-летия Петербурга. На нём выступят участия Pharaoh и Клава Кока.

10 февраля за развернутый у площади Восстания плакат в поддержку камчатского комсомольца Андрея Калинина "коронавирусный" протокол составили на члена ЛКСМ Владимира Ремешевского. Буквально в 600 метрах от места его задержания, в БКЗ "Октябрьский" проходил концерт "Шлягер года" с участием Татьяны Булановой и других звезд эстрады. Никаких ограничений на заполняемость зала на тот момент уже не было.

Протоколы по статье 8.6.1 получили задержанные в годовщину начала СВО, 24 февраля. За два дня до этого в Петропавловской крепости толпа собралась послушать патриотический концерт в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии участвовали депутаты "Единой России". Его провели параллельно с митингом в "Лужниках", на котором выступал Владимир Путин.

Этот концерт - не исключительный случай. В то время как для всех установлен запрет на проведение публичных мероприятий, "Единой России" с ее патриотическими митингами дан зеленый свет. За последний год члены и сторонники партии провели массовые публичные акции в поддержку присоединения новых территорий, в честь солдат Первой мировой войны и в честь современных ветеранов боевых действий.

Желающим встречаться не для того, чтобы рассказывать о своем патриотизме, а ради обсуждения общественно-политических проблем, приходится находить другие форматы. "Яблоко" попыталось согласовать митинг против электронных повесток и новых правил для призывников в Мурино. На этот пригород Петербурга власть Беглова не распространяется - в Ленинградской области запрет на проведение публичных мероприятий снят. Правда, муниципальная администрация всё равно под разными предлогами отказалась согласовать акцию.

Двумя годами ранее петербургскому КПРФ удалось провести Первомай во Всеволожске. Участников демонстрации организованно доставили на автобусе. Глава этого областного города - коммунист. Чинить препятствия организаторам он не стал, напротив, сам выступил на торжественном митинге.

Противники старого и нового проектов реновации, защитники исторических памятников и зеленых зон в условиях невозможности согласовать легальный митинг, как правило, в последние месяцы просто собирались во дворах и на улицах на свой риск и страх. Иногда такие встречи проходили спокойно. Случалось, что на них устраивали провокации неизвестные люди в масках. А порой полиция расценивала такие собрания как незаконные митинги. Силовики, например, устраивали беседы с педагогами школы № 121 после того как ее ученики сфотографировались с плакатами против строительства нового здания Федеральной налоговой службы вблизи учебного заведения. Муниципального депутата Нарвского округа Виталия Грязнова даже оштрафовали на 15 тысяч рублей из-за того, что на народном сходе жителей исторического района Нарвская застава, в котором он участвовал, кто-то слишком громко кричал лозунги.

"Можно митинговать, но только толку от этого?" - спрашивал Беглов в самом начале своего губернаторства.

Митинговать в Петербурге нельзя уже четвертый год.

Сергей Еремеев