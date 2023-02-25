Более 50 человек задержаны на акциях в годовщину СВО

Не менее 18 человек были задержаны в Петербурге на акциях, прошедших в годовщину начала специальной военной операции 24 февраля, сообщила "Фонтанка" со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского. К вечеру пятницы всех их выпустили из отделения полиции.

Как рассказал защитник, всего задержаниям подверглись 18 петербуржцев, "на всех них составили протоколы по части 2 статьи 8.6.1 закона Санкт-Петербурга об административных правонарушениях". Речь идет о статье, касающейся неисполнения гражданами антиковидных ограничений, наказание за это предусматривает наложение штрафа в размере четырех тысяч рублей.

В то же время издание MR-7 насчитало не менее 20 задержанных в пятницу в Петербурге.

Согласно подсчетам "ОВД-Инфо"*, в целом в годовщину СВО были задержаны не менее 54 россиян в 14 городах страны. Из них в Петербурге правозащитники насчитали 18 задержанных, в Екатеринбурге — 11 человек, в Москве — семь, в Нижнем Новгороде и Барнауле — по четыре человека.

Задержания в Петербурге происходили накануне на Дворцовой площади и у памятника Тарасу Шевченко. Помимо этого, на Невском проспекте полиция задержала художницу Елену Осипову, вставшую неподалеку от Казанского собора с новой картиной в руках.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов