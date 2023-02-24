На Невском проспекте задержали художницу Елену Осипову

Петербургскую активистку и художницу Елену Осипову задержали 24 февраля возле Казанского собора, передает издание "Бумага". В день годовщины с начала военной спецоперации 77-летняя жительница города встала на Невском проспекте с новой картиной в руках. Произведение содержало пацифистские слоганы.

По словам Осиповой, ее держат в машине, обещают отвезти домой, но при этом не исключают, что по пути доставят в отдел полиции и оформят на нее некие бумаги. Художница плохо себя чувствует и нуждается в приеме лекарств.

Отметим, что 24 февраля пикет также состоялся на Дворцовой площади. В то же самое время людей массово задерживают у памятника Тараса Шевченко на одноименной площади.