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Новости 17:40

На Дворцовой площади задержали пикетчицу и еще двоих человек

фото ЗакС политика На Дворцовой площади задержали пикетчицу и еще двоих человек

Петербургские правоохранители прервали одиночный пикет на Дворцовой площади, который проводила активистка Екатерина Виноградова по случаю первой годовщины с начала военной спецоперации. Об этом сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Вместе с ней в полицейский автомобиль препроводили супруга Виноградовой, фотографировавшего акцию, и случайную прохожую. Всех троих увезли в отдел полиции №78. Туда же отправился адвокат Игорь Скачко.

Отметим, что в целях противодействия пацифистским акциям 24 февраля городские власти огородили забором площадь возле Гостиного двора. В этот же день массово задерживают людей, возлагающих цветы к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко на Петроградской стороне.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


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