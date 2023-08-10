Суд оштрафовал "Зенит" на 300 тысяч рублей

Петроградский районный суд Петербурга 10 августа оштрафовал футбольный клуб "Зенит" на 300 тысяч рублей за проведение публичного мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка (ч.1 ст.20.2.2 КоАП), сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Поводом для составления протокола стало празднование 13 мая с участием фанатов после победы клуба в сезоне Российской премьер-лиги. В тот день автобус с игроками "Зенита" курсировал по центру города. Сотрудники полиции составили протокол за то, что участники торжества вытоптали газон, зажигали пиротехнические средства и бросали их на траву. Кроме того, организаторы события вовремя не уведомили МВД о своих планах, ограничившись лишь обращением в Смольный.

Также Петроградский суд оштрафовал на 60 тысяч рублей начальника отдела обеспечения безопасности мероприятий службы безопасности АО "ФК "Зенит" Александра Румянцева. Он якобы не предпринял действий для обеспечения порядка во время празднования, что также стало поводом для составления протокола по статье о нарушении правил проведения массового пребывания граждан (ч.1 ст.20.2.2 КоАП).

В обоих случаях ответчики не согласились с административными протоколами.

Напомним, после празднования победы футболистами протоколы о нарушении митингового законодательсва поступили в три суда: Петроградский, Дзержинский и Октябрьский. В некоторых случаях суды возвращали протоколы полицейским из-за наличия нарушений.

Константин Леньков / Фото Законодательное собрание Петербурга