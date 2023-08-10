Горелкин: Российские компании получают помощь ведомств с корпоративными VPN

Минцифры и Роскомнадзор оказывают отечественным компаниям помощь в решении проблем с корпоративными VPN, заявил 10 августа зампред комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. При этом он отметил необходимость перевода корпоративного сектора на отечественные решения в этой сфере.

"По моим данным, Минцифры и РКН помогают российским компаниям решать проблемы с корпоративными VPN. <...> При этом очевидно, что нашим компаниям нужно переходить на отечественные решения", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что перевод крупных компаний на российские технологии "обойдется в миллиарды рублей". Однако же, по его мнению, иного выхода здесь нет.

"Интернет ждет фрагментация: деление на анклавы. Глобальности пока не получилось и в ближайшее время не получится", — выразил парламентарий свое мнение.

Ранее Горелкин называл "неизбежным", хоть и "очень болезненным", процесс отказа от западных платформ в России.

Фото: Telegram-канал "Горелкин"