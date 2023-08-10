Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Муниципал 14:13

Прокуратура напомнила главе администрации МО "Звездное" о необходимости санитарных рубок

фото ЗакС политика Прокуратура напомнила главе администрации МО "Звездное" о необходимости санитарных рубок

Прокуратура Московского района внесла представление главе местной администрации МО "Звездное" Юлии Тришиной в связи с невыполненными работами по санитарной вырубке деревьев, рассказали 10 августа в пресс-службе надзорного ведомства. Сейчас документ находится на рассмотрении.

Ранее районная прокуратура провела проверку по заявлению местной жительницы. Как выяснилось, комитет по благоустройству направил в "Звездное" постановление о необходимости провести санитарную вырубку погибших и поврежденных деревьев и кустарников во дворе дома № 16 корп. 1 по Московскому шоссе.

"Проверка прокуратуры показала, что до настоящего времени работы по санитарной вырубке во дворе жилого многоквартирного дома МА МО "Звездное" не произведены", — отметили в пресс-службе городской прокуратуры и отметили, что подобное может грозить жизни и здоровью граждан, включая несовершеннолетних.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Звездное




Новости10 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама