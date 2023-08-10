Следком в Петербурге завел уголовные дела из-за взяток таможенникам

В Петербурге возбуждены уголовные дела в отношении двух таможенников, предпринимательницы и ее знакомой по подозрению в передаче взяток, сообщили 10 августа в Главном следственном управлении СК по региону. Двух таможенных инспекторов Василеостровского таможенного поста Петербургской таможни подозревают в получении взяток в значительном и в крупном размере (ч.2, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Двух других фигуранток заподозрили в даче взятки (ч.2 ст. 291 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч.1 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, в период с октября 2022 года по апрель 2023 года инспекторы получили от предпринимательницы взятки на общую сумму более 300 тысяч рублей. Деньги передавались через посредницу, взамен служащие содействовали оформлению таможенных деклараций на личные вещи, в беспрепятственном пропуске которых была заинтересована бизнесвумен.

В рамках возбужденных дел следователи СК совместно работниками службы противодействия коррупции Северо-Западного таможенного управления и бойцами Росгвардии провели ряд обысков. Сейчас решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинений, а также об избрании им меры пресечения.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о взятке из-за муниципального контракта, заключенного с МО "Шушары".

Фото: Telegram-канал "ГСУ СК РФ по СПб"