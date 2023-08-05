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Муниципал 13:30

На главу местной администрации Шушар завели уголовное дело

фото ЗакС политика На главу местной администрации Шушар завели уголовное дело

В отношении главы администрации МО "Поселок Шушары" Елены Измайловой возбудили коррупционное дело, о чем пишет издание 78.ru. Эту информацию журналистам подтвердили в Следственном комитете.

Муниципальной служащей инкриминируют получение взятки (ст. 290 УК) от подрядчика ООО "ЛОЭК" за приемку работ, выполненных с нарушением технического задания. Ущерб бюджету оценивается силовиками как значительный.

Известно, что местная администрация заключила с компанией 13 контрактов на общую сумму 462 млн рублей.

Измайлова, комментируя информацию о своем уголовном преследовании, рассказала, что продолжает работать и что у нее "все хорошо".

фото: мошушары.рф


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