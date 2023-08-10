Смольный намерен адресно содействовать трудоустройству участников СВО

Петербургские власти намерены адресно содействовать трудоустройству участников и ветеранов СВО, сообщили 10 августа в пресс-службе комитета по труду и занятости населения. Соглашение об этом подписали, с одной стороны, комитет и Центр занятости населения, а с другой — местный филиал фонда "Защитники Отечества".

Также подписанное соглашение касается членов семей военнослужащих, задействованных в зоне спецоперации.

"К каждому обратившемуся нашим специалистам предстоит подобрать подход, учитывающий его ситуацию, состояние здоровья. Тут важна правильная профориентация, социальная адаптация", — заявил глава комитета Дмитрий Чернейко.

Чиновник уточнил, что большинство обратившихся бывших участников СВО "не просто ищут работу, а хотят освоить новую профессию или повысить квалификацию". Возможности для этого, по его словам, в городе имеются. При этом Чернейко сослался на опыт массовой переподготовки военных в Петербурге в начале 1990-х годов.

Ранее в Ленобласти сообщили, что за два прошедших месяца за помощью в фонд "Защитники Отечества" обратились свыше 900 участников СВО. В основном они интересовались возможностью получения мер социальной поддержки, юридической помощи и удостоверений ветеранов боевых действий.

Фото: ЗАКС.Ру