Колокольцев пожаловался на "очень большой некомплект" сотрудников МВД

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, представляя двоих новых начальников территориальных органов ведомства (Севастополь и Магаданская область), рассказал о значительной нехватке кадров. На сегодняшний день он наблюдает дефицит и участковых, и следователей.

"Некомплект личного состава очень большой. Я бы сказал, что он уже является критическим", - приводит слова чиновника пресс-центр МВД.

По данным Колокольцева, только в июле из его силовой структуры уволилось порядка пяти тысяч сотрудников. При этом общее качество работы, включая раскрываемость преступлений, остается высоким. Из этого министр заключил, что его подчиненным приходится работать не числом, а умением.

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