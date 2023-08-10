В культурном слое на Охте нашли следы двух исчезнувших улиц

Петербургская археологическая экспедиция, проводящая полевые работы рядом с гостиницей "Охтинская", доложила о первых результатах раскопок. Сняв верхнюю часть культурного слоя, специалисты выявили и расчистили две исчезнувших с карты улицы, сообщает КГИОП со ссылкой на главу экспедиции Андрея Городилова. Улица Гурдина была проложена в начале XIX века, столетием позже появилась Георгиевская улица.

"Между этими дорогами существовал проезд, проезжая часть которого была отсыпана слоем щепы. Раскрывается планировка позднего времени существования Охтинской слободы второй половины XVIII и XIX веков", - рассказал Городилов.

Кроме того, его коллеги в ходе раскопок добрались до каменных фундаментов дореволюционных конюшен, обнаружив подковы и составные части гужевого транспорта. В дальнейшем археологи погрузятся в более ранние культурные слои.

фото: kgiop.gov.spb.ru