Суд оштрафовал Невзорова* за "нехорошее" о президенте и жителях России

Приморский районный суд Петербурга признал публициста Александра Невзорова* виновным в разжигании ненависти или вражды и унижении человеческого достоинства (ст. 20.3.1 КоАП). За это ему достался штраф в размере 20 тысяч рублей, о чем сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Претензии у правоохранителей возникли к интервью с Невзоровым*, которое сделало "Радио Свобода"**. Видеозапись беседы он выложил на своем YouTube-канале в феврале нынешнего года. Суд счел, что в разговоре с журналистом эмигрировавший петербуржец "говорит нехорошее о президенте РФ, о событиях в Крыму в 2014, о жителях России".

В материалы административного дела также попала авторская программа публициста на YouTube, где он уже "говорит некрасивое про армию РФ, про историю России, про СВО".

С марта прошлого года Невзоров* не возвращался в Россию и не имеет, по его словам, таких планов. Заочно он приговорен к восьми годам колонии по делу о фейках об армии (ст. 207.3 УК).

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов

**Минюст внес "Радио Свобода" в единый реестр иноагентов

фото: Александр Невзоров* / YouTube (скриншот)