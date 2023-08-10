Улица Восстания получила новые светодиодные фонари

На улице Восстания в центре Петербурга модернизировали систему наружного освещения, о чем сообщает пресс-служба Смольного. Изменения стали возможными благодаря содействию Газпрома. Отмечается, что последний не в первый раз вносит вклад в благоустройство улицы: в 2015 году участие энергетической компании помогло заменить светильники на растяжках фонарями на чугунных опорах.

"Благодаря решениям отечественных производителей фонари, стилизованные под старину, гармонично смотрятся в историческом центре города, создают особую, "петербургскую" атмосферу, подчеркивают красоту улиц, бульваров и площадей", - прокомментировал завершившиеся работы губернатор Александр Беглов.

На улице, соединяющей станции метро "площадь Восстания" и "Чернышевская", установили 205 энергосберегающих долговечных светильников с козырьками. Новое, более четкое освещение получили также девятнадцать нерегулируемых пешеходных переходов на всем протяжении улицы.

фото: gov.spb.ru