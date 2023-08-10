В Кронштадте и Петергофе ограничат передвижение на электросамокатах

Петербургский комитет по транспорту анонсировал новые ограничения для пользователей электросамокатов. Передвижение на этом средстве индивидуальной мобильности (СИМ) будет ограничено в восьми туристических локациях Кронштадта, на территории ГМЗ "Петергоф" и в парке "Дубки" (Приморский район).

Пользователям электросамокатов запретят парковаться на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов.

На 90 центральных улицах Петербурга предельной скоростью передвижения на самокатах станет 15 км в час, а по семи кронштадтским улицам и по Марсову полю нельзя будет проехать со скоростью выше 10 км в час.

Подписи под новой редакцией правил пользования СИМ поставили представители компаний "Whoosh", "Яндекс Go" "Buzyfly" и "Юрент". До 15 августа они должны адаптировать свои прокатные системы к новым условиям.

В России за последний год число аварий с участием электросамокатов выросло почти на 200%.

Фото: ЗАКС.Ру