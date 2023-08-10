Горсуд Петербурга отменил возврат протокола о дискредитации армии в полицию

Горсуд Петербурга занял сторону адвокатов в рамках административного дела о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), возбужденного в отношении 73-летнего фотографа Валентина Никитченко. Защита смогла обжаловать решение Колпинского районного суда, отправившего протокол на доработку в полицию.

Как сообщает MR7, теперь суду предыдущей инстанции придется рассматривать все те же материалы.

"Мы хотим, чтобы это дело не усовершенствовали, а просто прекратили. В нем нет ни события, ни состава правонарушения", - рассказала адвокат Елена Фадеева.

Еще один защитник Никитченко, Динар Идрисов, опасается, что силовики хотят превратить преследование фотографа в уголовное и вменить ему либо фейки об армии (ст. 207.3 УК), либо повторную дискредитацию армии (ст. 280.3 УК).

Никитченко многие годы ходит на политические суды и делает фотографии с заседаний, публикуя их на персональном сайте. Именно содержание сайта стало поводом для составления протокола.

фото: Анна Мотовилова / MR7