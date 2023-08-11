"Ведомости": Обучение в вузах Москвы и Петербурга подорожало на 12 процентов

Стоимость обучения в ведущих вузах Москвы и Петербурга в 2023/2024 учебном году повысилась в среднем на 12 %, сообщили 11 августа "Ведомости". При расчете учитывались данные по таким учебным заведениям, как МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС по наиболее популярным, по версии Минобрнауки, направлениям. Это "информационные системы и технологии", "экономика", "менеджмент", "информатика и вычислительная техника", "юриспруденция", "лингвистика" и ряд других.

Сильнее всего обучение подорожало в ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ и МИФИ. В частности, в последнем ценник для студентов определенных направлений вырос на 18-22 %. Обучение в РАНХиГС подорожало по некоторым специальностям на 12 %, в СПбГУ — на 5-11 %. В частности, в последнем вузе обучение "программной инженерии" подорожало на 11 % до 350 тысяч рублей, "информационным системам и технологиям" — на 10 % до 251 тысячи рублей, "экономике" — на 9 % до 321 тысячи рублей.

По словам профессора НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, в своей ценовой политике вузы ориентируются на нормативы Минобрнауки и на инфляцию и конкуренцию. "Они принимают во внимание разные стратегии: одни держат высокую ценовую планку, учитывая достаток семей, которые к ним придут", — уточнила она.

Ранее в Смольном рассказали о зачислении на бюджет более 29 тысяч абитуриентов. При этом места по квоте для участников СВО и членов их семей получили 800 поступающих, еще тысяча человек была зачислена по квоте для людей с инвалидностью, сирот и детей без родителей.

Фото: ЗАКС.Ру