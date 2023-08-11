Собянин сообщил о ликвидации очередного беспилотника в Москве

Силами ПВО в Москве был ликвидирован беспилотный аппарат, сообщил 11 августа мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, атака была предпринята силами одного устройства.

"Была осуществлена попытка пролёта на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован", — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По утверждению столичного градоначальника, обломки дрона упали в районе Карамышевской набережной, пострадавших при этом нет. На месте работают экстренные службы.

Ранее в московском аэропорту Внуково были введены ограничения на полеты, сейчас они отменены. Аналогичным образом отменен ранее введенный в Калужской области режим "Ковер", предусматривающий ограничения перелетов гражданских воздушных судов.

В предыдущий раз атака дронов на Москву произошла в ночь на 10 августа, аппараты сбили на подлете к городу.

Фото: Telegram-канал "Осторожно, новости" (скриншот видео)