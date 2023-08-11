Telegram впервые оказался в тройке лидеров по объему трафика в России

Мессенджер Telegram впервые оказался в первой тройке сервисов по объемам интернет-трафика в России, сообщили 11 августа "Ведомости". Издание ссылается на данные, предоставленные представителями крупнейших сотовых сетей.

О том, что Telegram попал в топ-3, изданию первоначально рассказали в "Билайне". Позже его нахождение в тройке лидеров подтвердили представители "Мегафона" и МТС.

"Telegram в июле 2023 года впервые вошел в тройку лидеров по объемам трафика в сети "Билайна", — рассказали в компании. Первенство по объему трафика в сетях "Билайна" принадлежит видеохостингу YouTube, на втором месте расположилась социальная сеть VK.

Как отметил собеседник издания, рост наблюдался с начала года, причем он происходил "с ярко выраженными событийными всплесками". В июле, после запуска мессенджером формата сториз, оператор вновь зафиксировал увеличение трафика. При этом неизвестно, имеется ли связь между двумя событиями. "Взрывного роста не произошло", — заключил собеседник "Ведомостей".

В июне Telegram получил штраф в размере четырех миллионов рублей из-за отказа удалить каналы с информацией о СВО, которая противоречит официальной позиции Минобороны. Позже начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков назвал мессенджер "не враждебным" России.

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