Смольный подготовил выплаты награжденным орденами участникам СВО

Власти Петербурга готовят единовременную выплату для участников специальной военной операции, следует из проекта постановления, опубликованного для прохождения антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города. Сумма выплаты составит половину миллиона рублей.

Как следует из текста документа, деньги предназначаются ветеранам боевых действий из числа военнослужащих, добровольцев и росгвардейцев, "удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами Российской Федерации" за заслуги, проявленные в ходе СВО. В случае их гибели средства будут предоставляться членам их семей.

Выплаты будут производиться участникам СВО из числа жителей Петербурга, имеющих такой статус на момент завершения своего участия в конфликте. Также правом на получение денег будут обладать граждане без места жительства в России, пребывающие в Петербурге.

Ранее Беглов подписал изменения в правила предоставления выплат петербургским семьям с детьми.

Фото: ЗАКС.Ру