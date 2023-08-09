Беглов подписал изменения в Социальный кодекс Петербурга

Ряд положений Социального кодекса Петербурга подвергся изменениям, следует из сообщения пресс-службы губернатора. Подпись под соответствующим постановлением поставил глава города Александр Беглов.

Речь идет, в частности, о приведении отдельных положений кодекса в соответствие с федеральным законодательством. Так, в вопросе поддержки семей с детьми актуализированы нормы о предоставлении документов для получения дополнительных мер поддержки.

"Также вносятся изменения в части предоставления ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка сроком на шесть месяцев без учета доходов членов их семьи, если члены их семьи призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы", — указали в Смольном.

Кроме того, город планирует отменять ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей в случае, если семья получит ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. В то же время право на получение выплаты, назначенной до начала 2023 года, сохранится у граждан вплоть до завершения ее периода или же до назначения им единого пособия. В Смольном отдельно уточнили, что право выбора одного из предложенных вариантов останется за петербуржцами.

Ранее Беглов анонсировал внесение поправок в Соцкодекс, согласно которым выплаты ветеранам на 9 Мая стали бы ежегодными.

Фото: ЗАКС.Ру