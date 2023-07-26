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Новости 12:59

Беглов распорядился сделать ежегодными выплаты ветеранам ко Дню Победы

фото ЗакС политика Беглов распорядился сделать ежегодными выплаты ветеранам ко Дню Победы

Губернатор Александр Беглов распорядился внести изменения в Социальный кодекс Петербурга с тем, чтобы сделать ежегодными выплаты ветеранам ко Дню Победы, сообщила 26 июля пресс-служба главы города. Поручение было дано на заседании правительства Северной столицы.

"Начиная с 2021 года, мы ежегодно предоставляем выплаты из городского бюджета к Дню Победы. Решения о них принимались каждый год отдельными постановлениями и городскими законами. Эту меру поддержки целесообразно закрепить в Социальном кодексе Санкт-Петербурга", — заявил Беглов в Смольном.

Губернатор поручил комитету по социальной политике заняться подготовкой необходимых изменений в законодательство. Также комитет должен будет рассмотреть вопрос введения со следующего года денежной поддержки родственников, ухаживающих за инвалидами и детьми-инвалидами.

Фото: ЗАКС.Ру


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