ЛДПР предложила запретить увольнение матерей-одиночек с детьми до 16 лет

На рассмотрение Госдумы поступил законопроект фракции ЛДПР о запрете увольнения матерей-одиночек с несовершеннолетними детьми. Документ опубликован 11 августа в электронной базе парламента.

Инициатива предусматривает внесение поправок в статью 261 Трудового кодекса, касающуюся гарантий беременным женщинам и гражданам с семейными обязанностями при расторжении трудового договора. Действующая норма предусматривает запрет увольнения по инициативе работодателя одинокой матери с ребенком до 14 лет. Депутаты хотят повысить возраст ребенка до 16 лет.

Документ предусматривает аналогичный запрет для "других лиц, воспитывающих указанного ребенка без матери".

"Принятие законопроекта будет способствовать созданию реальных (в том числе материальных), а не декларативных условий для исполнения одинокими родителями и иными лицами, фактически воспитывающими ребенка без матери, своих конституционных обязанностей по обеспечению получения их детьми основного общего образования", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об индексации с 2024 года пенсий работающим пенсионерам.

Фото: ЗАКС.Ру