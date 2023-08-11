Сервис more.tv оштрафован из-за неверной возрастной маркировки фильмов об ЛГБТ

Кунцевский суд Москвы признал онлайн-кинотеатр more.tv виновным в распространении среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ), сообщил Telegram-канал "Осторожно, новости" 11 августа. Дело рассматривали из-за неправильной возрастной маркировки при демонстрации фильмов с ЛГБТ-персонажами.

Протокол на сервис был составлен из-за показа кинолент "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник" без маркировки "18+". Суд назначил штраф в размере двух миллионов рублей.

Ранее из-за этих же картин был оштрафован "Вымпелком", работающий под брендом "Билайн". Величина взыскания составила один миллион рублей.

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