"Вымпелком" получил 1 млн рублей штрафа из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Суд в Москве назначил 1 млн рублей штрафа компании "Вымпелком", работающей под брендом "Билайн", за нарушение закона о так называемой пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Оператора привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП, о чем пишут "Ведомости".

Претензии к "Вымпелкому" возникли из-за отсутствия возрастной маркировки 18+ у нескольких фильмов с ЛГБТ-сценами, показанных в онлайн-кинотеатре "Билайн ТВ". В их числе - "Идеальные незнакомцы" и "Английский цирюльник".

Представители компании посетовали, что не имеют возможности оперативно проверять тот или иной контент на соответствие новому законодательству. Они считают, что нужно выписывать штрафы только за неустранение выявленных государством нарушений в положенный срок.

Ранее по аналогичным административным делам штрафовали ПАО "Ростелеком", сервис "Кинопоиск", онлайн-кинотеатр Okko.

фото: билайн / Telegram