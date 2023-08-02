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Суд в Петербурге оштрафовал Ростелеком по протоколу о ЛГБТ-пропаганде

фото ЗакС политика Суд в Петербурге оштрафовал Ростелеком по протоколу о ЛГБТ-пропаганде

Смольнинский районный суд Петербурга рассмотрел составленный два месяца назад протокол о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП) в отношении ПАО "Ростелеком". Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, компанию признали виновной и оштрафовали на 1 млн рублей.

Административное дело открыли из-за неверной возрастной маркировки, которой был помечен художественный фильм "Как живой". Суд, как и правоохранители, сочли, что кино требовало маркировки 18+ из-за сцены с "двумя целующимися в сексуальном контексте мужчинами".

Максимально возможный штраф по данной статье КоАП составляет 4 млн рублей. Несколькими часами ранее гендиректора "Яндекса" оштрафовали по аналогичному протоколу на 200 тысяч рублей. 

Закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды президент подписал в декабре прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру


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