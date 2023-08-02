Гендиректор "Яндекса" получил штраф за отсутствие возрастной маркировки в демонстрируемых фильмах

Мировой судья в Москве оштрафовал 2 августа гендиректора "Яндекса" Артема Савиновского за демонстрацию фильмов с ЛГБТ-отношениями без маркировки "18+", сообщило РИА "Новости". Протокол был составлен за распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных отношениях (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ).

"Савиновскому назначено наказание в виде административного штрафа в размере 200 тысяч рублей", — сообщили информагентству в суде.

Причиной для административного разбирательства стал показ кинолент без возрастной маркировки в сервисе "Кинопоиск", который принадлежит "Яндексу".

В начале июля Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал "Кинопоиск" на один миллион рублей за демонстрацию среди несовершеннолетних информации об ЛГБТ. Речь шла о демонстрации без маркировки "18+" таких лент, как "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Английский цирюльник", "Еще три свадьбы", "Жадность", "Отель номер 6" и "Дылда". Позже стало известно о составлении еще одного протокола в отношении сервиса по той же статье.

Фото: ЗАКС.Ру