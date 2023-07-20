"Кинопоиск" будут судить по еще одному протоколу о "ЛГБТ-пропаганде"

На сервис "Кинопоиск" составили второй по счету административный протокол о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений, на что обратил внимание медиапроект "Осторожно, новости". Административное дело по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП уже поступило в Замоскворецкий суд Москвы. В чем именно в данном случае состоят претензии правоохранителей, пока неизвестно.

В первый раз по этой статье КоАП администрацию интернет-ресурса оштрафовали в начале месяца. Взыскание в размере 1 млн рублей досталось юрлицу за отсутствие маркировки 18+ у нескольких фильмов.

Отметим, что о новых и новых протоколах по статье о "ЛГБТ-пропаганде" становится известно почти ежедневно. Накануне суд зарегистрировал уже второе административное дело в отношении "Мегафона", а еще одним днем ранее по такому же протоколу на максимально возможные 4 млн рублей оштрафовали канал ТВ-3.

Фото: ЗАКС.Ру