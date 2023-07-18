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Новости 15:23

Канал ТВ-3 оштрафовали на 4 млн рублей из-за "ЛГБТ-пропаганды"

фото ЗакС политика Канал ТВ-3 оштрафовали на 4 млн рублей из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Мещанский районный суд столицы назначил штраф в размере 4 млн рублей телеканалу ТВ-3, о чем сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Телекомпанию признали виновной в распространении пропаганды так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч.2 ст. 6.21.2 КоАП).

Наказание досталось юрлицу из-за отсутствия возрастной маркировки у фильм "Пиранья", уточняет РИА "Новости". Компания получила максимально возможный штраф по избранной ей статье КоАП. Ранее кратно меньшие штрафы по ней получили сервис "Кинопоиск" и онлайн-кинотеатр "Иви".

Фото: ЗАКС.РУ


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