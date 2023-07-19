"Мегафон" снова будут судить из-за "ЛГБТ-пропаганды"

Тверской суд Москвы зарегистрировал материалы административного дела в отношении мобильного оператора "Мегафон", о чем сообщила "Медиазона"*. Претензии к компании уже во второй раз за последнее время возникли из-за пропаганды так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних которую силовики уловили в контенте онлайн-кинотеатра "Мегафон ТВ".

По протоколу, составленному по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП, юрлицу грозит до 4 млн рублей. Конкретный повод для составления протокола пока неизвестен. Предыдущий штраф "Мегафону" выписали на 1 млн рублей за отсутствие должной возрастной маркировки у фильма "Английский цирюльник".

Накануне на максимально возможную сумму по той же административной статье оштрафовали телеканал ТВ-3.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

фото: МегаФон / Telegram