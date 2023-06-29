"Мегафон" получил миллионный штраф за показ фильмов без маркировки "18+"

Тверской суд Москвы назначил 29 июня компании "Мегафон" штраф в размере одного миллиона рублей по статье о демонстрации в интернете нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ), сообщило РИА "Новости". Причиной послужил показ фильмов без маркировки "18+".

"ПАО "Мегафон" признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", — приводит информагентство сообщение пресс-службы суда.

Сам протокол касался пяти кинолент в сервисе "Мегафон ТВ". Речь идет о таких фильмах, как "Английский цирюльник", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Еще три свадьбы", "Жадность" и "Идеальные незнакомцы".

Ранее в четверг по той же статье на 3,7 миллиона рублей оштрафовали онлайн-кинотеатр Start. До этого в Петербурге Приморский районный суд зарегистрировал три административных дела о демонстрации нетрадиционных отношений против онлайн-кинотеатра Okko.

Фото: ЗАКС.Ру