Суд в Петербурге оштрафовал сервис Okko за распространение среди детей информации о ЛГБТ

Приморский районный суд вынес решение по административному делу в отношении онлайн-кинотеатра Okko, сообщили 4 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Сервис обвиняли в демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ) из-за неверной возрастной маркировки при показе ряда фильмов.

"Суд объединил протоколы в один и назначил ООО "ОККО" штраф в 1 000 000 рублей", — рассказали в судебной пресс-службе.

В конце июня Приморский райсуд зарегистрировал три административных протокола в отношении Okko. Сервис заподозрили в демонстрации 16 кинолент, "содержащих демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений", с маркировкой "16+" вместо ограничения возраста зрителей до 18 лет. Среди этих картин оказались, в частности, "Бриджит Джонс: грани разумного", "Черный лебедь", "Английский цирюльник", "Александр" и "Семейка Тененбаум".

Накануне штрафы по той же статье получили гендиректор "Яндекса" Артем Савиновский и "Ростелеком".

Фото: ЗАКС.Ру