У военкомата в Петербурге задержан иностранец с бутылкой бензина

В Петербурге сотрудники полиции задержали гражданина Узбекистана поблизости от здания военного комиссариата на Большой Монетной улице, сообщило 11 августа РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По информации агентства, в рюкзаке иностранца обнаружили бутылку с зажигательной смесью.

"Гражданин Узбекистана 1999 года рождения был замечен у отдела военного комиссариата на Большой Монетной. Он фотографировал здание, а когда заметил сотрудников полиции, попытался скрыться", — транслирует рассказ своего собеседника РИА "Новости".

Как уточняется, полицейские посчитали иностранца подозрительным и подвергли досмотру. В результате они якобы обнаружили у него бутылку с запахом бензина, а в телефоне наткнулись на подтверждающую планы поджога здания переписку.

Ранее Генпрокуратура заявила, что за всеми попытками поджечь военкоматы в России стоит украинская сторона.

Фото: ЗАКС.Ру