Генпрокуратура: Все поджоги военкоматов связаны с телефонными звонками из Украины

Все без исключения случаи поджогов военкоматов в России связаны с поступающими с украинской территории телефонными звонками, считают в Генпрокуратуре. Подобные инциденты могут квалифицироваться как теракт или диверсия, отметили в ведомстве.

"Все эти преступления совершены гражданами Российской Федерации по так называемым "указаниям", поступившим им по телефону с территории Украины", — говорится в заявлении Генпрокуратуры, опубликованном 8 августа. Там же утверждается, что "звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения" российской армии в зоне СВО.

Звонили россиянам "лица, финансированием которых занимаются организации, связанные с киевским режимом", утверждают в надзорном ведомстве. Неизвестные представлялись правоохранителями или банковскими служащими, после чего склоняли их к совершению преступлений.

"Подобные деяния, связанные с совершением поджогов, подрывов, иным умышленным уничтожением и повреждением объектов власти, могут быть расценены как террористический акт (статья 205 УК РФ) или диверсия (статья 281 УК РФ)", — указали в прокуратуре.

В свою очередь, в МВД заявили во вторник о резком увеличении сообщений из регионов касательно попыток склонения россиян к совершению диверсий и терактов. "По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить компетентными органами проводятся проверки. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников", — отметили в министерстве и призвали россиян внимательно относиться к подобным звонкам и помнить об угрозе уголовного наказания за выполнение требований неизвестных собеседников.

Ранее стало известно о планах усиления охраны военкоматов в Петербурге после участившихся случаев нападения на них. Накануне суд продлил срок ареста медбрату Максиму Асрияну, обвиняемому в попытке сжечь военкомат осенью прошлого года.

Фото: ЗАКС.Ру