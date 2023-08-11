Смольный может к сентябрю запустить поминутную оплату парковок

Власти Петербурга могут ввести в зоне платной парковки поминутную оплату уже к началу сентября, сообщил 11 августа 78.ru со ссылкой на городской комитет по транспорту. Как сообщается, проект постановления об этом направлен на согласование в исполнительные органы власти Северной столицы.

Предполагается, что переход к поминутной оплате будет происходить после того, как машина провела на парковке час. В то же время водитель сможет заблаговременно оплатить стоянку более чем на час. Если же он уедет раньше срока, то неизрасходованные деньги вернутся на его счет в мобильном приложении.

О планах комтранса изменить систему тарификации платной парковки с тем, чтобы ввести поминутную оплату со второго часа, стало известно в конце июня. Это произошло буквально за день до включения большей части Петроградской стороны в зону платной парковки, которое состоялось 1 июля.

Фото: ЗАКС.Ру