По делу о хулиганской выходке в парке студенту запретили пользоваться интернетом

Приморский районный суд Петербурга назначил запрет определенных действий Даниилу Магрову, который имеет статус подозреваемого в деле о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

20-летнего горожанина задержали в минувшее воскресенье в Удельном парке, где он попытался напасть на участников праздника субкультуры фурри. В руках у него была страйкбольная граната, которая взорвалась при попытке нейтрализовать злоумышленника.

Суд запретил Магрову ходить на мероприятия, организованные с участием представителей субкультуры фурри, пользоваться интернетом, контактировать со свидетелями по делу. Покидать жилище ему можно будет только с 7 до 20 часов, а легальный выезд из города дозволен только с санкции следователя.

Фото: ЗАКС.Ру