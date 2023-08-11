Смольный намерен сделать из оперативного штаба по COVID-19 штаб по инфекционным заболеваниям

Комитет по здравоохранению Петербурга подготовил проект постановления об изменении документа о создании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Бумага опубликована в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте администрации города.

Согласно проекту постановления, изменяется название штаба: вместо COVID-19 он будет отвечать за "инфекционные заболевания". Изменяется и состав органа. В частности, из него исключают бывшего вице-губернатора Евгений Елин, покинувший свой пост в 2021 году.

Войти в состав обновленного штаба должны командующий Ленинградской армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, генерал-майор Олег Маковецкий, начальник ГУ МВД по Петербургу Роман Плугин, начальник УФСБ России по Петербургу и Ленобласти Александр Родионов, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и другие.

Напомним, в ноябре 2022 года Смольный подготовил проект постановления о ликвидации оперативного штаба по коронавирусу. Документ так и не приняли.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру