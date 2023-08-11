На выходных Петербург и курорты Ленобласти свяжут дополнительные электрички

Петербургские чиновники в связи с благоприятным прогнозом погоды объявили о запуске трех пар дополнительных электричек на ближайшие выходные. Все они обслужат востребованное летом Финляндское направление, о чем сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания.

Электричка от Финляндского вокзала до Белоострова (через Сестрорецк) отправится в 10:15. Обратная, но уже через Парголово, отъедет в 11:32.

Электричка до Зеленогорска тронется в 16:32 и отправится обратно в 17:55.

Наконец, электричка до Васкелово начнет путь в 10:50 и двинется в сторону Финляндского вокзала в 13:00.

На прошлых выходных для петербуржцев организовали две пары дополнительных пригородных поездов на том же Финляндском направлении.

Фото: ЗАКС.Ру