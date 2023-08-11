По делу о взрыве в Подмосковье арестовали ответственного за склад пиротехники

Суд в Московской области отправил в СИЗО до 9 октября технического директора ОАО "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева, который проходит по делу о взрыве склада в Сергиевом Посаде. Как сообщает "Интерфакс", мужчина не признал своей вины, заявив, что считает происшествие следствием диверсии. Ему инкриминируют нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК).

Избрание максимально строгой меры пресечения Чанкаев встретил иронично, отвечая на вопрос, как он к ней относится.

"С восторгом", - произнес фигурант на видеозаписи, опубликованной медиапроектом Shot.

Взрыв частного склада с пиротехникой случился утром 9 августа. Версию об очередной атаке дронов губернатор Московской области Андрей Воробьев отмел. По последним данным, в результате взрыва погиб один человек, обратилось за медпомощью более семидесяти и пропало без вести восемь человек.

Фото: ЗАКС.Ру