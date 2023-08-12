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Новости 10:35

Задержанного у петербургского военкомата с бутылкой бензина отправили в СИЗО

фото ЗакС политика Задержанного у петербургского военкомата с бутылкой бензина отправили в СИЗО

Петроградский районный суд Петербурга поместил в следственный изолятор Давронбека Юлдошева, который проходит подозреваемым по делу о подготовке к совершению террористического акта (п. "а" ч. 2 ст. 205 с применением ч. 1 ст. 30 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Его задержали поздно вечером в четверг. Под стражей он пробудет как минимум до 9 октября.

Правоохранители поймали Юлдошева возле здания военкомата на Большой Монетной улице. В его личных вещах нашли бутылку с зажигательной смесью. По версии следствия, он действовал "совместно с неустановленными лицами".

Защита фигуранта настаивала на более мягкой мере пресечения.

Ранее СМИ сообщали, что дело завели на 24-летнего гражданина Узбекистана.

Фото: ЗАКС.Ру


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