Вишневский узнал подробности демонтажа "крылатого гения" перед главным зданием СПбГУ

Чиновники из петербургского правительства ответили депутату ЗакСа Борису Вишневского на его обращение, связанное с планами СПбГУ демонтировать памятник "крылатому гению" перед зданием Двенадцати коллегий.

Установленная в 2007 году статуя универсанта уже исчезла со своего места. Как и сообщалось ранее, его должен будет заменить памятник графу Сергею Уварову, автор идеологической конструкции "православие-самодержавие-народность".

Пока проект нового памятника рассматривает КГИОП. Его появление в Петербурге пролоббировали помощник президента Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов, следует из ответов КГИОП и КГА.

"Очень актуальный мыслитель, по нынешним временам", - заключил Вишневский в своем Telegram-канале.

Фото: ЗАКС.Ру