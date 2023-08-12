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Новости 10:58

Вишневский узнал подробности демонтажа "крылатого гения" перед главным зданием СПбГУ

фото ЗакС политика Вишневский узнал подробности демонтажа "крылатого гения" перед главным зданием СПбГУ

Чиновники из петербургского правительства ответили депутату ЗакСа Борису Вишневского на его обращение, связанное с планами СПбГУ демонтировать памятник "крылатому гению" перед зданием Двенадцати коллегий.

Установленная в 2007 году статуя универсанта уже исчезла со своего места. Как и сообщалось ранее, его должен будет заменить памятник графу Сергею Уварову, автор идеологической конструкции "православие-самодержавие-народность".

Пока проект нового памятника рассматривает КГИОП. Его появление в Петербурге пролоббировали помощник президента Владимир Мединский и министр просвещения Сергей Кравцов, следует из ответов КГИОП и КГА.

"Очень актуальный мыслитель, по нынешним временам", - заключил Вишневский в своем Telegram-канале.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Вишневский Борис Лазаревич 




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