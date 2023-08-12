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Новости 12:45

Беглов вспомнил о жертвах затонувшей подлодки "Курск"

фото ЗакС политика Беглов вспомнил о жертвах затонувшей подлодки "Курск"

В двадцать третью годовщину гибели атомной подводной лодки "Курск" в Петербурге проходят памятные траурные мероприятия. О трагедии, случившейся в Баренцевом море, высказался губернатор Александр Беглов.

"Петербург был и остаётся городом военных моряков. <...> Мы всегда будем хранить память о наших моряках-подводниках", - приводятся его слова на сайте Смольного.

Самое крупное захоронение членов экипажа "Курска" находится на Серафимовском кладбище. На нем покоятся 32 из 118 погибших членов экипажа.

Панихида по морякам состоялась в субботу 12 августа в Николо-Богоявленском морском соборе и в церкви Петра и Павла в Сестрорецке.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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