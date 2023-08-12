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Новости 17:14

Тихонова не приемлет продажу большинства лекарств только при наличии рецепта

фото ЗакС политика Тихонова не приемлет продажу большинства лекарств только при наличии рецепта

Лидер петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова раскритиковала новые правила реализации лекарств в аптеках, которые вступят в силу с 1 сентября.

Новый порядок допускает продажу большинства рецептурных медицинских препаратов только при предъявлении на кассе рецепта врача. По мнению Тихоновой, это только усложнит жизнь гражданам, которые в основной своей массе покупают проверенные и необходимые им лекарства. Бюрократическое нововведение неизбежно увеличит нагрузку на медучреждения, уверена политик.

"К узким специалистам ждать приема зачастую приходится очень долго. А главное, зачем? Сейчас разве подходящее время для непродуманных экспериментов над здоровьем людей?" - задалась она вопросом в собственном Telegram-канале.

В сфере здравоохранения, по мнению социалистки, имеются гораздо более насущные проблемы: например, высокая стоимость лекарств.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Тихонова Надежда Геннадьевна 




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