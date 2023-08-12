Тихонова не приемлет продажу большинства лекарств только при наличии рецепта

Лидер петербургского отделения справедливороссов Надежда Тихонова раскритиковала новые правила реализации лекарств в аптеках, которые вступят в силу с 1 сентября.

Новый порядок допускает продажу большинства рецептурных медицинских препаратов только при предъявлении на кассе рецепта врача. По мнению Тихоновой, это только усложнит жизнь гражданам, которые в основной своей массе покупают проверенные и необходимые им лекарства. Бюрократическое нововведение неизбежно увеличит нагрузку на медучреждения, уверена политик.

"К узким специалистам ждать приема зачастую приходится очень долго. А главное, зачем? Сейчас разве подходящее время для непродуманных экспериментов над здоровьем людей?" - задалась она вопросом в собственном Telegram-канале.

В сфере здравоохранения, по мнению социалистки, имеются гораздо более насущные проблемы: например, высокая стоимость лекарств.

Фото: ЗАКС.Ру