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Новости 14:14

Минобороны сообщило о предотвращении новой атаки на Крымский мост

фото ЗакС политика Минобороны сообщило о предотвращении новой атаки на Крымский мост

Украинские Вооруженные силы предприняли попытку новой атаки на Крымский мост днем 12 августа, о чем официально заявило российское Министерство обороны.

Акт терроризма планировалось совершить с применением "зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударной вариант", говорится в сообщении.

Ракету удалось сбить. В ходе инцидента никто не пострадал, не зафиксировано также каких-либо разрушений.

Напомним, что Крымский мост атаковали уже два раза: в октябре прошлого года и в июле нынешнего. Оба теракта привели к человеческим жертвам.

фото: mil.ru


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