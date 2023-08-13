Вице-спикер Госдумы предложил страховать капремонт на пять лет

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести обязательное страхование работ по капитальному ремонту сроком на пять лет, сообщил 13 августа ТАСС. Свои предложения депутат направил для заключения в правительство.

По мысли Чернышова, Жилищный кодекс следует дополнить положением о том, что выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, равно как и результат этих работ, должны быть застрахованы на срок не менее пяти лет. Последствия некачественных работ следует устранять в течение 30 дней, полагает либерал-демократ.

"По закону на капремонт дается гарантия — пять лет. Но сейчас почти нереально добиться, чтобы некачественный капремонт переделали по гарантии", — прокомментировал Чернышов собственную инициативу в личном Telegram-канале. По его мнению, в случае принятия закон "создаст условия, в которых подрядчикам будет невыгодно плохо работать".

Ранее Чернышов предлагал оборудовать на станциях метро комнаты для пассажиров с детьми.

Фото: duma.gov.ru