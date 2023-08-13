После сообщения о бомбе в Петербурге осмотрели 4,5 тысячи самокатов

Сотрудники полиции осмотрели в общей сложности 4 542 самоката после сообщения о заложенных бомбах, сообщил 13 августа 78.ru. Информация от анонима подтверждения не нашла.

Накануне около полудня неизвестный позвонил в полицию и поведал о минировании шести самокатов на территории Петербурга. Сообщение сопровождалось требованием перевести один миллион рублей по номеру телефона.

Правоохранители проверили электросамокаты на улицах и не нашли никаких бомб. Личность звонившего устанавливается, использованный им телефонный номер зарегистрирован в Канаде.

Фото: ЗАКС.Ру