В Новгороде суд запретил "Яблоку" проводить пикеты

Новгородский областной суд 12 августа запретил "Яблоку" проводить пикеты в городе, сообщила глава регионального отделения партии Анна Черепанова. Подобное решение она сочла сделанным под давлением властей.

Ранее, 10 августа, Новгородский районный суд признал незаконным отказ мэра Александра Розбаума согласовать пикеты "Яблока". Своим решением областной суд отменил решение нижестоящей инстанции.

"Тем не менее, члены Новгородского отделения партии успели за эти два дня пообщаться на улицах с жителями города и пригласить их на выборы 10 сентября", — отметили в "Яблоке".

В минувший понедельник глава партии Николай Рыбаков пожаловался на помехи в распространении агитации и проведении публичных акций в Новгородской области.

Фото: ЗАКС.Ру