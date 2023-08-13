Минстрой намерен сформировать кадровый резерв в отрасли

Министерство строительства и ЖКХ планирует сформировать концепцию формирования кадрового резерва в строительной отрасли, сообщил 13 августа ТАСС со ссылкой на главу департамента разрешительной деятельности и межведомственного взаимодействия ведомства Алексея Тихомирова.

"Квалифицированные управленцы очень сильно нужны. Не только те, кто может правильно и грамотно выполнить задачу, но и те, кто может придумать, как эту задачу оптимизировать и решить ее проще и с наименьшими затратами", — заявил Тихомиров на заседании в Новосибирске, посвященном перспективам развития отрасли.

В связи с этим Минстрою необходимо озаботиться созданием кадрового резерва, полагает чиновник. Для этого следует создать концепцию его формирования, объяснил Тихомиров информагентству. По его словам, готовый резерв будет рассматриваться в первую очередь как пул экспертов, однако отрасль также сможет рекрутировать оттуда людей для своих нужд. Также создание резерва позволит проводить стажировки и мастер-классы.

Ранее стало известно о разработке Минстроем специальных счетов для оплаты ЖКУ.

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