Синоптик пообещал Петербургу наступление жары в среду

В грядущий понедельник в Петербурге не ожидается осадков, сообщил 13 августа синоптик Александр Шувалов. По его словам, в среду в городе ожидается жаркая погода, которая, впрочем, не сравнится с показателями, достигнутыми в начале недели.

"В среду, когда город попадет на западную периферию гребня высокого давления, температура взлетит до 27-29 градусов", — написал Шувалов в своем Telegram-канале.

При этом в четверг в Петербурге ожидаются дожди и грозы, а в пятницу — вновь ясная погода с 22-24 градусами тепла.

Среднесуточная температура в понедельник, 7 августа, составила +28 градусов, рассказал ранее главный синоптик города Александр Колесов. "Она хотя и не рекордная, но стала третьей после 7 и 8 августа 2010 года (+28,5 и +30,1 градуса)", — отметил он в личном Telegram-канале.

Ночь на 7 августа стала самой теплой за всю историю инструментальных наблюдений в Петербурге.

Фото: ЗАКС.Ру