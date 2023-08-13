Картофель в России подешевел на четверть за год

Стоимость картофеля в России уменьшилась на 23,5 % относительно показателей за аналогичный период прошлого года, рассказали 13 августа в Минсельхозе.

"По данным Минсельхоза России на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5 % ниже, чем на ту же дату прошлого года", — цитирует РИА "Новости" сообщение ведомства.

Также за год на 13,8 % снизились цены на подсолнечное масло. Сливочное масло подешевело на 1,8 %, а поваренная соль подорожала на 3,5 %. Подорожание мяса в Минсельхозе объяснили "традиционным сезонным ростом, характерным для летнего периода". Уже в сентябре его стоимость должна будет снизиться.

Ранее стало известно, что средняя стоимость обеда из котлет и картофельного пюре стала в России максимальной с июня 2022 года.

Фото: pixabay